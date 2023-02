Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas (AAMSL) promove evento neste domingo

A 1º Edição da Feira Delas ocorre no domingo (05) a partir das 8h da manhã na orla da lagoa Boa Vista. O evento, que é promovido pela AAMSL, tem como principais objetivos criar e estimular ações que valorizem e empoderem mulheres vítimas de todo o tipo de violência.

Feira delas acontece neste domingo na Orla da Lagoa Boa Vista/ Imagem: Instagram

A AAMSL é uma associação criada em 2021 pela empresária Ruvia Donátila e a psicóloga Elis Cristina de Souza com o intuito de estimular ações de combate à violência contra as mulheres. Diariamente, na sede da associação são recebidas cerca de quatro mulheres, com demandas jurídicas e psicológicas. A entidade também promove cursos, palestras e eventos.

A feira, que vai acontecer em anexo à feirinha da boa vista, tem como objetivo específico apoiar cidadãs que querem empreender e promover ações voltadas ao combate à violência e desigualdade de gênero. Assim, visando a união das mulheres de Sete Lagoas e promovendo a sociedade setelagoana em um grande evento.

Serão 22 expositoras que comercializarão seus produtos; artesanatos, alimentação e bebidas. Todos os produtos comercializados serão feitos por mulheres que ficarão com 100% do lucro - já que a meta da feira é justamente o retorno financeiro para as participantes.

Para esta edição, todas as vagas já estão ocupadas.

Mais informações, entrar em contato pelo instagram @aamsl.mulher

Da redação Djhessica Monteiro.