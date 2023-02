Abertas as inscrições para a seleção de novos alunos da Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Passadas as férias escolares de janeiro é hora do retorno às aulas. Com elas, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas anuncia sua seleção anual de novos alunos. Para participar do projeto, os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 08 de fevereiro, disponível através do link no final do texto. A seleção será na manhã do dia 11 de fevereiro em local a ser divulgado para os inscritos.

Foto: Divulgação

Para esta seleção, o projeto vai abrir vagas para todos os instrumentos da Orquestra, que são violino, viola, violoncelo e flauta, além de Teoria Musical obrigatória a todos os alunos, para turmas da manhã e tarde. Todos os inscritos para as novas vagas passam por uma avaliação simples. “Antes de fazer a avaliação, o candidato assiste à uma aula com o conteúdo cobrado e só depois ele faz a prova. São conteúdos simples, mais ligados à musicalização e ritmo”, explica o Maestro Ivison Máximo Barbosa.

As vagas são destinadas às crianças e adolescentes residentes em Sete Lagoas com a idade entre 07 e 16 anos. “É importante frisar que não é necessário ter conhecimento ou experiência prévia com algum instrumento musical para se inscrever. A seleção é necessária apenas por termos um número restrito de vagas. Nosso sonho era poder atender à todas as pessoas que tenha interesse. Mas, infelizmente, ainda não é a nossa realidade”, afirma Ivison.

Semana da Música – Entre os dias 24 e 28 de janeiro, cerca de 60 alunos do projeto participaram da 1ª Semana da Música. A iniciativa inédita tinha como objetivo oferecer no período de férias escolares um intensivo de prática e teoria musical, de forma contribuir para o desenvolvimento musical de seus alunos e alunas. Para a aluna de violino Lara Nogueira Guiscem, de 15 anos, o programa incentivou ainda mais o estudo do instrumento. ´´No dia a dia esquecemos o tanto que é importante treinar todos os dias e durante essa semana tivemos a oportunidade de ter o contato com instrumento todos os dias``, avaliou.

Da mesma forma, Mariana Baía de Freitas, de 12 anos, esteve presente nas aulas diariamente. ´´Eu percebi que tocando todos os dias posso ter um desenvolvimento maior no instrumento´´, observou a aluna de violoncelo.

Apoio – Com mais de 10 anos de existência, já passaram centenas de crianças e adolescentes pela Orquestra Jovem de Sete Lagoas, se tornando um dos principais projetos culturais e sociais da cidade. Como atividade extracurricular, os alunos e alunas tem aulas gratuitas de teoria e prática musical, abrindo novas oportunidades sociais, além de um convívio e integração. A orquestra se apresentou em importantes palcos da música clássica, como o Natal Luz em Gramado no Rio Grande do Sul e no Palácio das Arte em Belo Horizonte.

Desde o final de 2021, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas é realizada através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da empresa Múltitécnica, e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG. ´´No final de 2022 a Multitécnica confirmou a essa importante parceria e continuidade do patrocínio, o que garante o projeto até o meio de 2024. Estamos muito felizes com essa nova fase da Orquestra Jovem, que ainda tem esse importante apoio da CEMIG``, garante Marcos Aurélio dos Santos, Presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR´ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem de Sete Lagoas.

Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/ENDdatvfqXY9Pnf9AO