Secretaria Municipal de Assistência Social apoia evento Feijoada da Nega em Sete Lagoas

O tradicional evento Feijoada da Nega terá mais uma edição no próximo domingo, 5, e quem comparecer vai apoiar estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade que retornam às aulas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos é parceria desta iniciativa que promete muita diversão com a possibilidade de fazer o bem.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Feijoada da Nega será realizada na Chácara Vale Verde, a partir das 12h. Além da adesão ao almoço, o participante pode doar um caderno brochurão. O material recolhido será direcionado às famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

O evento contará com grandes atrações de samba da cidade, além de uma excelente feijoada. Crianças com até 10 anos de idade não pagam entrada e podem se divertir no espaço kids que será montado no local. Mais informações: (31) 99892-9226.

Com Prefeitura de Sete Lagoas