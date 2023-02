Região do bairro Jardim Primavera II recebe Castramóvel com castrações gratuitas de cães e gatos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) definiu a nova região para o atendimento do Castramóvel neste mês de fevereiro. As castrações gratuitas de cães e gatos começam na próxima terça-feira, 7, na Escola Estadual Mauro Faccio Gonçalves, ponto estratégico do bairro Jardim Primavera II. Durante seis, famílias de baixa renda também de bairros adjacentes como Jardim Primavera I e Bela Vista I e II contarão com este serviço da Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, explica que os tutores devem levar junto com os animais um documento de identidade e um comprovante de endereço, além de comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos. “Abrimos o cronograma de 2023 na região do bairro Cidade de Deus onde houve uma grande demanda. A população está compreendendo a importância da castração para evitar doenças e procriação indesejada dos animais. Pedimos também que cheguem cedo, pois são disponibilizadas 30 senhas por dia", alerta.

Somente em 2022, o Castramóvel esteve nos bairros Itapuã I e II, Vale do Aritana, Santo Antônio, Barreiro, Emília, Montreal, Interlagos, Estiva, Silva Xavier, Pousada do Sol, Fazenda Velha, Planalto, Alvorada, JK, São Francisco, Del Rey, Anchieta, Brasília, Indústrias e Quintas da Varginha.

A escola Mauro Faccio Gonçalves fica na rua Delsi Barbosa, 566. O atendimento do Castramóvel vai de 7h até às 16h nos dias 7, 8, 14, 15, 28 de fevereiro e ainda 1º de março.

CADASTRO

O CCZ também abre, todo dia 15 de cada mês, o cadastro para esterilização gratuita de cães e gatos que são realizadas em sua sede. O procedimento é oferecido somente para Sete Lagoas. Para serem castrados, os animais devem ter no mínimo seis meses e no máximo sete anos de idade. Link para cadastro: http://zoonoses.setelagoas.mg.gov.br/cadastro.php

