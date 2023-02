Olhe para cima: O Cometa verde se aproxima da Terra pela primeira vez em 50 mil anos

O astro que foi identificado pela NASA em março de 2022 está visível desde o dia 19 no hemisfério norte. Agora, aqui no Brasil e todo o hemisfério sul, ele estará visível a partir de hoje e deve permanecer até o dia 10.

Imagem: Michael Jäger

O cometa passará a apenas 42 milhões de quilômetros da Terra no dia 1º de fevereiro. Ele está em sua fase mais brilhante, porém devido à lua crescente, a olho nu, sua luz está mais clara. Por aqui, ele não estará visível no momento do perigeu. Porém, a partir do dia 3 de fevereiro será possível vê-lo bem próximo do horizonte.

Em Sete Lagoas, o cometa estará mais presente no céu nesta sexta-feira (3), entre às 18h e 00h40, ao norte próximo à estrela brilhante Polaris - também conhecida como estrela do Norte. De acordo com a previsão do tempo, o céu não terá tantas nuvens, tornando mais fácil a visualização. Utilizando aplicativos como o Sky Tonight, você conseguirá localizar o ponto em que se encontra o cometa.

Especialistas recomendam que as pessoas estejam em lugares escuros e, para melhor visualização, utilizem binóculos e telescópios.

Para mais informações, basta entrar no link: https://starwalk.space/pt/news/comet-c2022e3-to-pass-earth

Da redação Djhessica Monteiro.