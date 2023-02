Maçarico ligado no máximo! Sete Lagoas terá um dia de muito calor nesta quinta-feira (2), que não terá chuva.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O céu terá muitas nuvens, com clima abafado. Com as temperaturas em elevação, a mínima registrada foi de 18ºC e máxima será de 31ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A tendência do final de semana é muito calor e possibilidade de chuvas isoladas durante o sábado e domingo.

Da redação com Inmet