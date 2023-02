Carreta com mangas tomba, espalha carga e interdita BR-040, em Esmeraldas

Uma carreta carregada com mangas tombou, na manhã desta quinta-feira (2), e interdita parcialmente a BR-040, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não há informações sobre possíveis vítimas.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e se chocou com um talude, derramando a carga. A batida foi próxima ao Jockey Club de Minas Gerais.

Em nota, a concessionária que administra a rodovia informa que há interdição parcial no km 496, sentido Rio de Janeiro. Até as 7h40 desta manhã, havia interdição total no trecho da BR-040.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar os outros órgãos, mas já foi dispensado do atendimento. O suporte da Via 040 trabalha no local.

Com BHAZ