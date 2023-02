Mega-Sena: apostas de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo acertam na quina e levam R$ 52 mil

Dezesseis apostadores em Minas Gerais acertaram a quina da Mega-Sena sorteada nessa quarta-feira (1º) e vão levar para casa R$ 52.127,84. Das apostas que acertaram os cinco números, 16 delas são simples – apenas uma é parte de um bolão com três cotas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Os apostas ganhadoras em Minas Gerais foram feitas nas seguintes cidades: Belo Horizonte (três apostas); Caratinga; Carmo do Paranaíba; Elói Mendes; Extrema; Machado; Mantena; Patrocínio; Pedro Leopoldo; Santa Luzia; Sete Lagoas; Três Corações; Uberlândia (duas apostas). A única delas que não é simples foi feita em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Das apostas da capital mineira, uma foi feita pela internet, outra no bairro João Pinheiro, na região Noroeste da cidade, e uma terceira na região Central.

Em todo o país, 151 apostas acertaram a quina; outras 13.422 acertaram a quadra e receberão R$ 837,78.

O prêmio máximo acumulou e será sorteado no sábado (4) – R$ 135 milhões. As seis dezenas sorteadas nessa quarta-feira (1º) foram: 04 – 05 – 17 – 20 – 48 – 52.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Com Itatiaia