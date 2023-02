Prefeitura informa mudança de local do Pré-Carnaval de Sete Lagoas no domingo

O Pré-Carnaval de Sete Lagoas 2023 tem sido um verdadeiro sucesso. A cada fim de semana, desde o dia 14 de janeiro, bares, praças e espaços turísticos da cidade são tomados de foliões de todas as idades, com amigos e familiares se divertindo ao som dos blocos e das bandas com o melhor do samba, da axé music e até do rock.

Foto: Divulgação

Neste fim de semana, dias 4 e 5 de fevereiro, os encontros continuam, porém, em novo local no domingo. À princípio, a festa seria na Praça Tiradentes. Mas, para não prejudicar o horário das missas na Catedral de Santo Antônio e oferecer melhor estrutura ao público, propiciando a integração de outra região da cidade que não apenas o centro, o Bloco Axé Saudade e a Banda Vai Que Cola se apresentam ao lado do recém inaugurado Estádio Municipal Leia Dias (Campo do Montreal), em frente ao Cramam (rua Dálias, esquina com rua Manacás), no bairro Montreal, de 16h às 22h, com entrada franca.

A programação deste sábado, 4, permanece inalterada, de 16h às 22h, com o Bar Alcunha Negada (R. Piauí, Boa Vista) recebendo o Bloco BV (Cordão do Constantino) e o Bloco Salada, com encerramento da Banda Bigode e Os Costeletas, dando uma pitada de rock ao pré-carnaval sete-lagoano de 2023, também com entrada franca.

Confira o restante da programação:

04/02

16h às 22h, Bar Alcunha Negada (R. Piauí, Boa Vista)

- Bloco BV (Cordão do Constantino) e Bloco Salada

- Banda Bigode e Os Costeletas

05/02

16h às 22h, ao lado do Campo do Montreal (R. Dálias esquina de R. Manacás)

- Bloco Axé Saudade

- Banda Vai Que Cola

10/02

16h às 22h, CF Kronos e Arena MVP (R. Ursine Campelo, 41, Boa Vista)

- Dj João

- Bloco Mocidade Alegre

11/02

16h às 22h, Lagoa Boa Vista

Encerramento com os blocos

13h, saída do bar 4 Estações até Boa Vista:

- Bloco Virgens do Boa Vista

- Bloco As Poderosas

- Bloco PCD Folia

15h, no Boa Vista:

- Bloco Axé Saudade

- Grupo Samba Gol

- Banda Levada

- Banda Vai Que Cola

12/02

16h às 19h, Lagoa do Cercadinho (programação infantil)

- Banda Rock Baby

- Bloco do Cercadinho

17/02

18h às 21h, Praça da Feirinha

- Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno!

- Concurso de fantasias Drag e Caricata

(Trio Elétrico)

*Programação sujeita a alterações.