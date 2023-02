Previsão do tempo: calor predomina no fim de semana em Sete Lagoas

A chuva deu uma trégua e o tempo trouxe de volta as altas temperaturas do verão. A previsão é de que o tempo no fim de semana seja quente na cidade de Sete Lagoas.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Sábado (04) amanheceu com temperatura mínima de 20ºC e ela pode aumentar para 32ºC ao longo do dia. O céu ficará coberto com nuvens, o que deixa o tempo abafado além dos ventos estarem fracos. À noite podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

O domingo já começa com uma temperatura mínima um pouco mais elevada, 22ºC. A máxima tende a chegar aos 21ºC. Haverá mais nuvens sobre a cidade, o que aumenta as chances de chuviscos durante todo o dia.

Da Redação com Inmet