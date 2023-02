Prefeitura inaugura novo ESF no Barreiro em Sete Lagoas

A Atenção Primária, porta de entrada para o sistema público de saúde, recebeu um excelente reforço na sexta-feira, 3 de fevereiro. A Prefeitura de Sete Lagoas inaugurou a nova Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Barreiro com uma estrutura e equipes completas para atender muito bem toda população do distrito. A abertura da nova unidade ocorreu em clima de festa com a participação de autoridades políticas, empresas parceiras no projeto, servidores municipais e comunidade.

A nova sede fica na rua Alfredo Pereira de Souza, 26. Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.

O ESF modelo tem capacidade para realizar até seis mil atendimentos por mês. Sua construção só foi possível graças à doação do imóvel pela Siderúrgica Viena e apoio financeiro da Faculdade Atenas. A Prefeitura realizou a obra e agora garante equipamentos modernos e equipe completa de segunda a sexta-feira de 7h às 17h. “Hoje é um dia muito especial para o Barreiro. Agora não só garantimos como também ampliamos nossa oferta de serviço de saúde nesta região. Nosso compromisso é fazer com que o orçamento municipal contemple toda Sete Lagoas e os benefícios para esta região serão ainda maiores. Agradeço todos os parceiros que ajudaram a transformar este sonho em realidade”, ressaltou o prefeito Duílio de Castro.

A unidade leva o nome de Benedicto Valladares Pinto, uma homenagem ao precursor da siderúrgica Viena, empresa que iniciou operação em 2018 no Barreiro e participa efetivamente da vida da comunidade. “Isso faz parte de nossa filosofia. Procuramos sempre estar inseridos na comunidade onde atuamos. Temos vários colaboradores moradores do Barreiro e isso também beneficia todas essas famílias. O principal é poder ajudar, principalmente na saúde”, comentou o vice-presidente da Viena Siderúrgica, Rodrigo Kaukal Valladares.

A parceria entre Prefeitura, Câmara Municipal e iniciativa privada deu muito certo. A região agora conta com uma referência na área de saúde. “Este é um momento de grande alegria. Lutei muito por esta parceria público-privada e é muito gratificante celebrar esta realização. Agora temos melhores condições para receber os usuários e de trabalho para as equipes de atendimento”, comemorou o vereador Ismael Soares.

Quem atua na saúde pública municipal há várias décadas reconhece a importância da Atenção Primária bem perto do usuário. Além do atendimento imediato, o ESF é fundamental no trabalho de prevenção. “Como médico e vereador lutei por muitos anos por uma unidade com este padrão aqui no Barreiro. Agora temos uma estrutura modelo para atender o Barreiro e localidades adjacentes como Lontra, Lontrinha, Riacho do Campo, Por do Sol, entre outras”, destacou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O ESF tem uma estrutura completa e planejada para fazer atendimentos variados. O imóvel foi construído seguindo normas técnicas e atendendo todas as exigências da Vigilância Sanitária. Agora, os quase 8 mil moradores do Barreiro encontram bem perto de casa uma gama enorme de procedimentos médicos, odontológicos, de farmácia e vacinação. “Toda população será atendida com conforto, humanidade e dignidade. Teremos médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, uma equipe com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, consultório odontológico e sala de vacina”, explicou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O Barreiro já possuía um ESF, mas as condições físicas do imóvel, localizado na rua Minas Gerais, 46, não atendiam às necessidades da região. A nova sede fica na rua Alfredo Pereira de Souza, 26. Marcaram presença na inauguração: secretários municipais, o senhor Benecdito Júlio Valladares e representantes do grupo Viena, Romário Marques de Oliveira, diretor da Faculdade Atenas, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e os vereadores Ismael Soares, Ivan Luiz, Roney do Aproximar, Marli de Luquinha, Zé de Deus e Gilson Liboreiro.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas