Democrata-SL perde em casa para o Villa Nova e continua sem vencer no Mineiro 2023

Com um gol do meia Dodô aos 39 minutos do segundo tempo, o Democrata Jacaré foi derrotado pelo Villa Nova por 1 a 0, neste sábado (4), na Arena do Jacaré, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro.

Foto: Reprodução Internet

O Jacaré, que teve um gol no segundo tempo anulado pelo VAR após impedimento, segue sem vencer na competição, e soma 1 ponto no Grupo C do Mineiro, liderado pelo América, com 9 pontos.

Com o resultado, o time de Nova Lima alcançou a primeira vitória no Estadual. O Villa Nova foi a 3 pontos, mas segue na lanterna do Grupo A, com um jogo a menos, já que a partida contra o Ipatinga, na 1ª rodada, foi adiada.

Na próxima rodada, o Villa Nova recebe o Democrata-GV, em Nova Lima. A partida será nesta quarta-feira (8), às 20h30. O Democrata, de Sete Lagoas, buscará a reabilitação contra o Atlético, no Independência, no mesmo dia, em jogo marcado para às 19h15.

Da Redação com OTempo