Guarda Civil Municipal recupera carro furtado na Serra de Santa Helena

Na tarde deste sábado (04), durante patrulhamento preventivo na Serra de Santa Helena, a equipe ROMU, da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas deparou com um veículo com placa do município de Betim estacionado próximo à Capela de Santa Helena.

Foto: GCM Sete Lagoas



O veículo apresentava avarias na tampa do porta-malas, na lanterna traseira do lado direito e a porta do lado do passageiro encontrava-se entreaberta, levando a suspeição de irregularidades.



Após consultado no sistema, foi constatado que o veículo havia queixa-furto. Foi contactado o proprietário que confirmou que seu veículo teria sido furtado no dia 31 de janeiro, próximo a sua residência. Não foi encontrado nenhum suspeito no local.



Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para o pátio do reboque conveniado e o fato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.