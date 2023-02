9ª Região da PM completa seis anos e homenageia o prefeito Duílio de Castro

A 19ª Região de Polícia Militar realizou, na manhã desta segunda-feira, 6, solenidade especial para celebrar o aniversário de seis anos de sua instalação. O evento reuniu militares e seus familiares, prefeitos dos municípios que integram a região, representantes do Judiciário, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e empresariado. Na oportunidade, o prefeito Duílio de Castro foi homenageado pelo apoio incondicional da Prefeitura à Polícia Militar.

Foto: Reprodução/Internet

O auditório da 19ª RPM ficou lotado em uma manhã marcada por homenagens. Foram agraciados com a Medalha de Prata os militares que, durante 20 anos, prestaram relevantes serviços prestados à corporação. A Medalha de Bronze foi entregue aos que integram a tropa há dez anos. “O comando não atua de maneira isolada, a dedicação de todos é fundamental para promover a segurança em todas as cidades onde temos esta responsabilidade”, ressaltou o Coronel Murilo César Ferreira, comandante da 19ª RPM.

Nos seis anos de operação na região, as estatísticas de criminalidade caíram consideravelmente. Os crimes violentos, por exemplo, atingiram a marca de dez por dia em 2017 e o último levantamento mostra que atualmente esse registro fica pouco acima de dois por dia. O prefeito Duílio de Castro recebeu das mãos do Coronel Murilo César um certificado com a seguinte mensagem: “Em agradecimento pelo apoio dispensando à PMMG, em especial à 19ª Região de Polícia Militar. É motivo de satisfação tê-lo com parte de nossa história”. “Não tenho dúvidas que nosso sucesso passa por esta união com o poder público”, comentou o comandante.

A Prefeitura de Sete Lagoas mantém vários convênios com a Polícia Militar que fortalecem o trabalho administrativo e operacional. “Agradeço a Polícia Militar pelo reconhecimento. Continuaremos com uma parceria forte para garantir a segurança de todos. Em nome do povo de Sete Lagoas, parabenizo esta gloriosa instituição pelos excelentes serviços prestados 24 horas por dia, sete dias da semana”, destacou Duílio de Castro.

Também estiveram presentes e receberam homenagem os prefeitos e prefeitas de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Jequitibá, Paraopeba, Fortuna de Minas, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Baldim e Santana de Pirapama.

