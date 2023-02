Briga política entre Prefeitura e Câmara geram o cancelamento do carnaval em Araçaí

Além de Jequitibá, outra cidade da região cancelou as festividades de carnaval, mas por outro motivo. A Prefeitura de Araçaí decidiu não realizar o evento por divergências entre a Câmara Municipal.

O poder executivo lançou em nota na tarde de domingo (5) que a inviabilidade de realizar o evento partiu diretamente do Legislativo: "Sem nenhuma avaliação técnica orçamentária de mercado, sem obedecer qualquer critério e análise dos processos licitatórios, alguns vereadores votaram simplesmente em não obedecer o que manda o figurino de que a prefeitura cumpra com suas obrigações a ser contratadas, em prol do povo do município", afirma a Prefeitura.

Ainda em nota, o Executivo lamenta a ação tomada pela Câmara, e ainda aponta que a destinação de recursos considerado pequenos seria uma questão política: "Todos juntos por Aracai - só assim poderemos reconhecer e entender que dentro do respeito e dos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e transparência, podemos fazer o melhor ao nosso povo!"

Guerra de comunicados

Já o Legislativo, em nota publicada nesta segunda (6) aponta que é favorável ao carnaval em Araçaí, mas denuncia que os gastos realizados para o evento aumentariam em 92% no comparativo ao ano de 2020, além da escolha do palco e da montagem de um "camarote" para uso exclusivo da Prefeitura: "A CÂMARA NÃO CONCORDA: Com o patrocínio, por parte da Prefeitura de Araçaí de um Camarim, que se torna na verdade um “Camarote” de uso exclusivo para as autoridades, familiares e amigos do Prefeito, regado a cerveja da melhor marca, uísque e outras iguarias do mais fino paladar", diz em nota.

A Câmara apontou, ainda na publicação, de que a Prefeitura estaria "jogando" o Legislativo contra a população, e ainda apontou que poderá convocar o prefeito Márcio Kalú (União Brasil) para explicações numa futura comissão parlamentar.

"A Câmara de Araçaí zela pelo dinheiro público, tendo como obrigação fiscalizar, pois o valor é quase o dobro do gasto no carnaval antes da pandemia; no entanto, os shows apresentados são semelhantes ao do último carnaval do gestor anterior, não existindo explicação para o custo elevado, quando existem tantas outras necessidades a serem feitas! A fiscalização da Câmara dever ser ANTES, DURANTE E DEPOIS!", afirma no comunicado.

Confira as notas oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal de Araçaí.

