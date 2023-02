Prefeitura e Iveco Group concluem projeto de empreendedorismo junto a moradores do Jardim dos Pequis

Além de dar nome ao bairro, ele vai em doces, geleias, conservas, fatiado ou in natura. O pequi, fruta típica do serrado mineiro, é o ingrediente do Projeto Pequis, desenvolvido pela Iveco Group em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, na Escola Municipal Raymundo Gravito, no bairro Jardim dos Pequis. Na manhã do último sábado, 4 de fevereiro, o prefeito Duílio de Castro e a secretária municipal de Educação Roselene Teixeira participaram do encerramento do projeto e da entrega de certificados aos 22 participantes.

Certificados para os participantes do curso foram entregues no último sábado

"Aqui foi desenvolvido um projeto para aprender a empreender, fazer conservas, doces e vários outros produtos a partir do pequi. Isso pode trazer renda e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, dentro da escola, com a comunidade, aproximando a comunidade da escola", avaliou o prefeito. A secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, aproveitou para agradecer a Iveco Group por ter apadrinhado a escola. "Queremos agora ampliar para outras escolas para que essas famílias possam ter mais uma fonte de renda", disse.

De acordo com o diretor de Qualidade da FPT Industries, empresa da Iveco Group, Rodrigo Duarte, o objetivo principal com o projeto é que a comunidade, com essas habilidades adquiridas, possa a partir de agora empreender e gerar valor de maneira independente, com mais autonomia, fortalecendo assim a comunidade. "Queremos gerar empreendedorismo na comunidade, em uma parceria com os moradores", afirmou.

Para os participantes, novas portas se abrem a partir de agora. "Eu vi uma oportunidade ótima. Já tive várias encomendas e agora tenho que achar tempo para fazer esse doce e entregar. Que esse curso não pare por aqui, pois aprendemos que podemos ter uma renda extra, em um bairro onde sempre necessitamos de um pouco mais. Agradeço a Iveco Group e a Prefeitura, que sempre estão aí trabalhando a todo vapor", agradeceu a moradora Raimunda (Neném).

Quem também parabenizou a Iveco Group pela parceria foi o diretor da Escola Municipal Raymundo Gravito, onde ocorreram as aulas de culinária, empreendedorismo e vendas, professor Wanderley Abreu. "Temos que parabenizar a Iveco Group por esse momento tão especial. A comunidade, onde a vulnerabilidade social é presente, pode ter o pequi como renda extra ou até mesmo como renda principal, vem só para agregar", completou. A ideia agora é levar o projeto para outras escolas e comunidades, além de oferecer outros cursos aos moradores do Jardim dos Pequis, envolvendo novos ingredientes e mais cursos de empreendedorismo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas