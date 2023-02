Boletim Covid: Sete Lagoas não registra mortes pela doença pela segunda semana consecutiva

Pela segunda semana consecutiva, Sete Lagoas não registra mortes pela Covid-19. Ao menos 247 pessoas estão com sintoma gripal sob monitoramento, com 32 pessoas em isolamento domicilar.

Arte: Alan Junio

Aé o momento, Sete Lagoas teve 47.684 casos da doença, com 717 mortos, 46.935 casos curados e 85.000 testes negativos. Até o momento são dois internados em UTI (Corinto e Paineiras) e nenhum em enfermaria.

Vacinação

Já está liberada a 2ª dose de Coronavac em adultos e crianças a partir de 3 anos que tomaram a 1ª dose há mais de 28 dias, de acordo com o seguinte cronograma, enquanto durarem os estoques, a partir das 08h: Segunda no CS São João (R. Wenceslau Braz, 470); Terça no CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327); Quarta no UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331); Quinta no ESF Iporanga (R. João Alves França, 502); e Sexta no UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625).

Documentos: Cartão de vacina (comprovando a 1ª dose), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas