Caged: Sete Lagoas termina 2022 com saldo positivo na geração de empregos formais

O Brasil criou 2.037.982 vagas com carteira assinada em 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última semana pelo Ministério do Trabalho. Já Minas Gerais fechou 2022 com um saldo positivo de 177.996 vagas de emprego com carteira assinada. Sete Lagoas figura entre os 20 municípios mineiros com maior saldo positivo, segundo o relatório. Apesar da forte retração nas admissões sentidas em novembro e dezembro em todo o país, no acumulado do ano as admissões superaram as demissões.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Entre janeiro e dezembro de 2022 Sete Lagoas teve 29.029 demissões e 30.874 admissões formais (com carteira assinada), saldo de 1.873 vagas. Mesmo com um ano difícil, com ondas da pandemia da Covid-19, Copa do Mundo e Eleições, foi possível fechar o ano com saldo positivo nas contratações. Os únicos meses do ano em que as demissões foram maiores que as admissões foram janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Nos demais meses, o saldo foi positivo.

Comparando Sete Lagoas aos cinco municípios mineiros de população semalhante (entre 200 mil e 300 mil), o município é o 3º colocado. Ipatinga teve saldo positivo de 4.364 vagas, Divinópolis criou 2.574 empregos formais, Sete Lagoas 1.873, Lagoa Santa 1.312 ocupações líquidas e Governador Valadares teve saldo positivo de 943 empregos. Sete Lagoas ocupa a 16ª posição entre todos os municípios mineiros a gerar mais empregos com carteira assinada em 2022.

Empreendedorismo

Em todo o ano a Sala Mineira do Empreendedor registrou 1.105 novos CNPJs criados no município, 28 a mais que em 2021. Já o Sebrae local apontou queda no número de novos microempreendedores individuais (MEIs) criados em 2022: 1.978 ante 2.716 no ano anterior.

Com Prefeitura de Sete Lagoas