A Faculdade Ciências da Vida está com vantagens imperdíveis para o mês de fevereiro

Vestibulando de Sete Lagoas, é a sua última chance em 2023...

O vestibular Online da FCV está chegando ao fim. Se você deseja estudar com bolsa de até 40% Inscreva-se agora mesmo no vestibular da instituição com o melhor corpo docente atuante no mercado na região!

Foto: Ciências da Vida/Divulgação

Motivos para escolher a FCV:

Qualidade de ensino NOTA MÁXIMA pelo MEC

85% dos alunos são empregados em sua área antes de se formar

Financiamento e Crédito Estudantil para você estudar tranquilo!

Metodologia de ensino Inovadoras focada no mercado de trabalho

Parceria com empresas que facilitam o estágio

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de março de 2023. Os interessados podem ingressar de duas formas, são elas: redação online e nota do ENEM, transferência de curso e retorno ao curso.

A faculdade disponibilizará bolsas de até 40% para os candidatos aprovados com notas acima de 60% na prova de redação online. Os interessados que optarem por ingressar usando a nota do ENEM, devem ter participado entre os anos de 2010 a 2021 e ter obtido pelo menos 450 pontos em cada uma das provas objetivas e nota mínima de 500 pontos na redação.

A Prova On-line ficará disponível 24h por dia até o dia 03/03/2023, o candidato pode escolher o melhor horário para a realização da prova, obtendo o resultado em 24h. Sendo aprovado, o candidato dará prosseguimento à matrícula digital.

As vagas com as bolsas que estamos ofertando, são limitadas, e o critério para consegui-las é por ordem de “chegada”. Matriculou, garante a bolsa até o final do curso. Não tenho dúvidas que essa é a oportunidade que você esperava para iniciar seu desejado curso superior.

Os candidatos interessados poderão se inscrever gratuitamente através do seguinte endereço eletrônico: clique aqui