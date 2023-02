Cadastro do transporte escolar gratuito em Sete Lagoas encerra nesta sexta-feira

Encerram nesta sexta (10) a inscrição para solicitar o transporte escolar gratuito para alunos das redes estadual e municipal de ensino em Sete Lagoas. O formulário está disponível na internet.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

FAÇA AQUI SEU CADASTRO

A família que não tiver acesso à internet deverá ir até a unidade de ensino na qual o aluno estiver matriculado e realizar a solicitação de cadastro no site. De acordo com a Secretaria de Educação, as solicitações passam por critério de zoneamento e distância.

Alunos que possuem mobilidade reduzida e/ou problemas médicos deverão anexar documentação atualizada (laudos/relatórios médicos com no máximo 6 meses) que comprove a situação do aluno. Para o cadastramento é obrigatório informar o e-mail do responsável.

Mais informações pelo telefone (31) 3779-3528 ou no e-mail transporte@adm.edu.setelagoas.mg.gov.br.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas