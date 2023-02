Prefeitura de Sete Lagoas e Lojas Planeta entregam a Praça do CAT totalmente revitalizada

A Praça Wilson Tanure, também conhecida como Praça do CAT-JK, está de cara nova. A completa revitalização do espaço é fruto de mais uma parceria bem-sucedida entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a iniciativa privada. Esta ação faz parte de um abrangente projeto que está transformando Sete Lagoas em uma cidade com forte potencial turístico. Desta vez, a Loja Planeja caminha ao lado com a administração municipal nesta realização.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A praça ganhou novo paisagismo, que permite uma integração perfeita com o conjunto de palmeiras plantadas há décadas no local. Novos bancos, lixeiras e demais equipamentos foram instalados, o piso foi refeito e a iluminação foi modernizada com a implantação de lâmpadas de LED. “Hoje é dia de fazer um agradecimento especial a todos da Loja Planeja. Esse modelo inovador de administração com a formalização de parcerias público-privadas está permitindo uma mudança radical na imagem de nossa Sete Lagoas. Esta empresa deu um verdadeiro exemplo de responsabilidade social e quem ganha mais com isso é a população”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O entrosamento entre Prefeitura e a sociedade civil organizada permite importantes conquistas para a cidade. Um via de mão dupla que gera sensação de dever cumprido. “Também agradecemos pela oportunidade de participar deste projeto marcante. Contribuir com projetos de uma gestão séria e comprometida é certeza de excelente resultado. Geramos mais de 200 empregos na cidade e estamos muito felizes em cumprir este papel social”, declarou João Paulo Rabelo, diretor da Loja Planeta.

O gabinete do vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, também está na linha de frente das ações e projetos que estão transformando espaços públicos. A perspectiva é de novas conquistas em prol de uma cidade cada vez mais receptiva e bonita. “Foram muitas reuniões para esta realização e é muito bom chegar neste momento que prova o êxito de nossa iniciativa. Queremos o fortalecimento de nova vocação turística e contamos com o apoio de empresas que se sensibilizem com esta proposta”, comentou Dr. Euro de Andrade.

As parcerias com a Prefeitura são regulamentadas por uma legislação específica que define muito bem o papel de cada envolvido. Além de exercer uma função social e valorizar o seu conceito perante a sociedade, a empresa pode expor sua marca no local. “O projeto de adoção de praças é um grande sucesso nesta administração e permitiu a transformação desta praça bem no coração de Sete Lagoas. Convido outras empresas a participar deste projeto para embelezarmos cada vez mais nossa cidade”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz.

Marcaram presença na solenidade os vereadores Ivan Luiz, Pastor Alcides, João Evangelista, Marli de Luquinha, Roney do Aproximar e Ismael Soares. Também presenciaram o ato secretários e servidores municipais e sete-lagoanos que contemplavam o novo atrativo da orla da Lagoa Paulino.

Com Prefeitura de Sete Lagoas