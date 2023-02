Prefeitura inicia a sonhada obra de pavimentação de ruas e avenidas do Cidade de Deus

Esta quarta-feira, 8 de fevereiro, foi um dia histórico para o bairro Cidade de Deus. O prefeito Duílio de Castro assinou a tão sonhada ordem de serviço para a pavimentação de ruas e avenidas onde moradores conviviam com barro e poeira há quase três décadas. Para marcar este momento tão importante para centenas de famílias, o ato foi realizado em ponto estratégico do bairro onde está a maior parte das vias contempladas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O contrato para o início das obras foi assinado no dia 25 de novembro e a ordem de serviço foi dada agora devido ao grande volume de chuvas que, certamente, colocaria em risco todo o trabalho. A empresa C4 Locações e Serviços começa a executar os trabalhos nesta quinta-feira, 9. “Que dia feliz. Vamos realizar um sonho, uma grande intervenção prometida por muitas outras administrações. Será o fim do sofrimento que atormenta muitos moradores há 24 anos. Como é bom ver a felicidade dessa gente ao ver as máquinas já trabalhando por aqui”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

Para chegar a este momento foi preciso uma integração entre forças políticas e a própria comunidade do Cidade de Deus. Na Câmara Municipal, por exemplo, tramitaram matérias que foram fundamentais para garantir recursos para a licitação. Outro trabalho dos vereadores foi caminhar lado a lado com os moradores do bairro. “Agradeço do fundo do coração ao Duílio de Castro, que foi o único prefeito que olhou com muito carinho para o Cidade de Deus. Foram muitos anos convivendo com terra, poeira e lama e agora as pessoas podem acompanhar de perto esta completa revitalização”, comentou a vereadora Silvia Regina. "Esta harmonia entre os poderes políticos está promovendo uma transformação positiva em toda a cidade. Nossa particiipação é fundamental na tomada de decisões certas e ainda na viabilização de recursos para projetos tão abrangentes como este", completou Caio Valace, presidente da Câmara Municipal.

O trabalho já começou na rua Beatriz Florêncio (antiga 48). O projeto prevê a pavimentação com um piso indicado para as vias. Tudo foi detalhado, anteriormente, em reuniões da Prefeitura com a comunidade. “Será utilizado o pavimento poliédrico que tem maior durabilidade e ainda é ecologicamente correto. Todo o serviço foi apresentado em reunião na associação comunitária e os moradores podem ficar tranquilos. O que foi prometido será executado”, ressaltou Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

A previsão é que todas as ruas e avenidas estejam pavimentadas entre 60 e 90 dias. A empresa responsável é a mesma que, após vencer outra concorrência pública, pavimentou diversas ruas do bairro Alvorada. “As máquinas já estão trabalhando e amanhã já começamos com o calçamento. Vamos acabar com o tormento com este abrangente projeto de infraestrutura contemplando famílias de 33 vias. Estamos muito satisfeitos em trabalhar com uma gestão municipal séria que honra todos os seus compromissos”, disse Anderson Clayton Campos, diretor da empresa C4 Locações e Serviços.

Os trabalhos serão executados em alvenaria poliédrica, totalizando quase 40 mil metros quadrados de pavimentação. Somente na primeira etapa do projeto serão investidos R$ 2.023.836,43.

Com Prefeitura de Sete Lagoas