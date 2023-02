Grave acidente em Inhaúma mobiliza helicóptero do Corpo de Bombeiros; vítima é de Sete Lagoas

Uma pessoa ficou gravemente ferida após uma colisão de um carro e um microônibus no bairro Milagres, em Inhaúma. O ferido foi encaminhado via helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução Redes Sociais

O acidente aconteceu na Avenida Padre Ribeiro da Cruz. A colisão foi frontal, mas a dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A batida foi tão forte que o carro girou na pista. O motorista ficou preso às ferragens, mas estava consciente e com suspeita de fratura no fêmur esquerdo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, incluindo do helicóptero Arcanjo. A vítima, que é de Sete Lagoas, foi levada até o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Da redação