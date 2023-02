'Sextou' com muito calor e chuva a qualquer momento em Sete Lagoas

E é com calor e probabilidade de chuva que o setelagoano inicia mais um 'sextou' (10), às vésperas do carnaval.

Foto: Juliana Scarini / G1 / Ilustrativa

Com o céu com bastante nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde e à noite, a temperatura máxima chegará aos 28ºC; a mínima foi de 19ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas irão subir acima dos 30ºC no final de semana, com possibilidade de chuva ao longo do período.

Da redação com Inmet