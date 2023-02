Passando a Limpo: o Carnaval na cidade, com Geraldinho do Caldo da Lua e Marcelo Sander

O Programa Passando a Limpo desta sexta (10) recebeu nos estúdios da Rádio Eldorado Geraldinho do Caldo da Lua e Marcelo Sander para falarem sobre os eventos pré-carnavalescos que estão agitando a cidade!

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Marcelo Sander, Geraldinho, Leila Dias e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Geraldinho Caldo da Lua ressaltou que sempre pensa em promover o envolvimento das pessoas nos eventos que organiza, pois isso é o que deixa o legado para que eles continuem ocorrendo.

Marcelo Sander fala sobre a intenção discutida junto à Prefeitura de Sete Lagoas de retomar o histórico Carnaval setelagoano e também estimular a socialização nesse período de retomada de atividades econômicas e eventos.

Uma informação de primeira mão dada no programa por Marcelo é a de que Sete Lagoas terá cinco dias de folia, do dia 17 (sexta-feira) ao 21 (terça-feira) no Parque Náutico da Boa Vista. Tratando do pré-Carnaval que já vem ocorrendo nas últimas semanas, Marcelo destacou a importância da descentralização dos eventos como forma de mobilizar várias comunidades setelagoanas.

Geraldinho falou sobre o incentivo que o próprio Carnaval fornece para que portadores de deficiência saiam de suas casas e ocupem espaços públicos que também são seus por direito.

É nesse espírito que acontece amanhã o PCD Folia, bloco de carnaval que vai se concentrar a partir das 14h na Lagoa Paulino em frente ao 4 Estações Grill com saída do desfile às 16h runo à Lagoa Boa Vista.

Geraldinho revela ainda planos para a próxima edição do Caldo da Lua na qual serão comemorados os 10 anos do projeto.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: