Prefeitura de Sete Lagoas garante acordo para revitalizar várias ruas do bairro Canadá II

O diálogo aberto na busca de soluções para problemas antigos de Sete Lagoas é uma das marcas da atual gestão da Prefeitura. Este estilo de administrar sem conflitos ou demandas judiciais tem gerado ótimos resultados para bairros que conviviam há décadas com ruas e avenidas praticamente intransitáveis. Desta vez, um acordo vai beneficiar o bairro Canadá II com revitalização de diversas ruas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 10 de fevereiro, entre o prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, e o subprocurador geral do Município, Leonardo Braga, e representantes da empresa MP Empreendimentos Imobiliários, foi assinado o Termo de Compromisso que abrange diversas obras de revitalização das vias.

“Desde o início da gestão adotamos a negociação com empreendedores imobiliários como uma alternativa para resolver problemas que eram considerados crônicos. Após mais uma tratativa bem-sucedida, os benefícios vão chegar ao Canadá II. Obras que eram aguardadas há 20 anos”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

O cronograma de serviços acordados é abrangente com capina, limpeza e ainda obras de grande impacto como pavimentação, recuperação do calçamento, drenagem pluvial e instalação de sarjetas. Serão contempladas as seguintes ruas: Miguel Lopes, Aurélio Lopes, Maria Aparecida Lopes, Judiula de Fátima Santos, Zulmira Gonçalves Marques e Valentino Antônio Pacheco. A perspectiva é que o prefeito Duílio de Castro autorize o início das obras ainda na próxima semana.

MAIS BENEFÍCIOS

Termos de compromisso também firmados pela atual gestão municipal foram responsáveis pela recuperação de várias ruas do bairro Jardim Primavera e ainda pela completa revitalização da Avenida do Contorno, no bairro Interlagos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas