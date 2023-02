Previsão do tempo: pode ter chuva no fim de semana em Sete Lagoas

Mesmo o dia começando com céu claro, a previsão do tempo não descarta por completo a chance de chuvas caírem sobre a cidade sábado e domingo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O sábado (11) começou com céu limpo e temperatura na casa dos 18ºC. Ao longo do dia essa temperatura vai subir até atingir os 29ºC no meio da tarde. É de tarde e no começo da noite que podem também ocorrer pancadas de chuva numa probabilidade de 67% disso ocorrer.

O domingo (12) também marca manhã de céu limpo, temperatura mínima de 18ºC e máxima de 30ºC e aumento das chances (67%) de chuva na tarde/noite.

Da Redação com Climatempo.