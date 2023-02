PUC Minas está com inscrições abertas para pós-graduação lato sensu

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação lato sensu da PUC Minas para o 1º semestre de 2023. São mais de 500 cursos, em 35 áreas do conhecimento, e quatro modalidades: presencial, online com aulas ao vivo, híbrido e EaD. Os cursos são ministrados pelo Instituto de Educação Continuada (IEC) ou pela PUC Minas Virtual. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no www.pucminas.br/pos.

Para 2023, o IEC PUC Minas, responsável pelas modalidades presenciais e online com aulas ao vivo, traz uma nova modalidade: o ensino híbrido. Nele, as aulas acontecem em uma combinação de presencial, online ao vivo e EaD. As outras duas modalidades são as que já vem sendo ofertadas em anos anteriores. A presencial acontece nas unidades Coração Eucarístico ou Praça da Liberdade e o online com aulas ao vivo de forma remota e síncrona, ou seja com data e hora marcadas, em ambiente virtual com presença de alunos e professor.

As ofertas em EaD ficam à cargo da PUC Minas Virtual. São 85 cursos com inscrições abertas nas áreas de Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Finanças, Gestão, Letras, Saúde, Psicologia e Tecnologia da Informação. O material didático é exclusivo da PUC Minas Virtual e o alunos têm o suporte de um professor mentor, disponível para ajudar com dúvidas sobre os conteúdos, e de um tutor para o auxílio com questões administrativas. Para produção e gravação das aulas, a Virtual conta com profissionais qualificados e infraestrutura para criar todas as etapas, do roteiro à plataforma.

Inscrições:

As inscrições para os cursos presenciais, online com aulas ao vivo e híbridos, ofertados pelo IEC PUC Minas, estão abertas e as aulas começam a partir do final de março de 2023.

Já as inscrições para os cursos da PUC Virtual devem ser feitas até seis de março de 2023. Os cursos têm entrada contínua: ao ingressar o aluno já encontrará disciplinas disponíveis em seu ambiente e pode, se for do interesse, fazer mais de uma disciplina por mês, e terminar seu curso em menos tempo.

As inscrições são gratuitas para todas as modalidades.

Serviço:

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação PUC Minas (presencial, online ao vivo, híbrido e EaD)

www.pucminas.br/pos | Mais informações: (31) 3319-4444.