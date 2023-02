Bloco do Cercadinho divulga nota sobre interrupção da folia devido à chuva

As fortes chuvas que caíram sobre Sete Lagoas no último domingo (12), ao fim da tarde, interroperam a realização do Bloco do Cercadinho. O evento de pré-carnaval infantil ocorria na Lagoa do Cercadinho depois das quando precisou ser paralisado por causa da tempestade. A organização do Bloco divulgou uma nota sobre o ocorrido, confira a seguir.

Foto: Divulgação

"NOTA OFICIAL

Com profundo pesar o Bloco do Cercadinho lamenta a forte chuva que caiu em Sete Lagoas no fim da tarde deste domingo, 12 de fevereiro, inviabilizando assim a continuidade da nossa folia.

Foram quase três meses de preparação, entre contatos com apoiadores, fornecedores, reuniões, ensaios, divulgação, tudo para receber o público da melhor forma possível.

E o público, mais uma vez, compareceu em peso, lotando a Lagoa do Cercadinho.

A festa estava linda, as crianças fantasiadas, os pais e familiares se divertindo num clima de harmonia e confraternização.

Infelizmente, cerca de meia hora após iniciado o show da @bandarockbaby um forte temporal interrompeu não só a apresentação, como também a energia elétrica em vários bairros da região.

O retorno da energia se deu somente por volta das 19h20, quase duas horas depois.

Mas esperamos ver todos vocês novamente em nossas próximas apresentação de carnaval (divulgaremos a programação em breve).

Nosso muito obrigado aos patrocinadores, apoiadores, fornecedores e público.

Marcelo Sander

Coord. Bloco do Cercadinho

@marcelosander"

Da Redação com Bloco do Cercadinho