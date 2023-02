Microempreendedores individuais precisam ficar atentos ao prazo de pagamento da DAS de janeiro

A Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas informa que a guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), referente ao mês de janeiro/2023, tem vencimento no dia 22 de fevereiro/2023.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Como o dia 22 de fevereiro será a quarta-feira de cinzas, portanto, ponto facultativo no serviço público, não funcionaremos e o pagamento feito após esta data vai gerar multa. Então, a orientação aos MEIs é que façam a retirada da guia de DAS até esta sexta-feira, 17 de fevereiro", lembra a coordenadora Sala, Suzana Viana.

O microempreendedor individual que não tem acesso ao site ou aplicativo para o pagamento on-line, portanto, deve comparecer à Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas (Rua Plácido de Castro, 131) até esta sexta, 17, de 08h às 17h, para retirar sua guia antes do feriado de Carnaval.

Vale lembrar que a partir de fevereiro o valor do DAS-MEI teve um reajuste e passou a variar entre R$ 66,10 e R$ 162,24, dependendo da atividade exercida pelo MEI. O cálculo é baseado no valor do salário mínimo, que passou de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00 em 2023. Aqueles que têm acesso online podem emitir a guia pelo endereço: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/pgmei.app/Identificacao

Mais informações pelo (31) 3776-7940 ou e-mail: salamineira.setelagoas@setelagoas.mg.gov.br

Com Prefeitura de Sete Lagoas