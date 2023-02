Van escolar cai em barranco e acidente deixa ao menos 18 feridos na cidade Santa Luzia

Uma van escolar despencou de um barranco, em uma altura de aproximadamente 5 metros, e deixou pelo menos 18 feridos. O acidente ocorreu no bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, são 13 vítimas com ferimentos leves, quatro com suspeita de fratura e uma vítima grave. Elas estão sendo socorridas para os hospitais João XXIII e Risoleta Neves, ambos em Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Internet

As vítimas ainda não foram identificadas. No entanto, fontes confirmaram para a reportagem que entre os feridos estão alunos da Escola Municipal José Augusto Resende, no bairro Duquesa II. A instituição atende estudantes do 1º e 2º período e do 2º ano, com idades entre 4 a 7 anos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados no local para fazer o socorro aos feridos. Imagens recebidas por O TEMPO mostram o veículo capotado e preso em uma árvore. Vídeos mostram o momento do resgate. Parte das crianças estariam inconscientes e presas às ferragens. O trânsito foi interditado na avenida Brasília para o atendimento às vítimas.

A Polícia Militar também está no local e informou que a corporação foi acionada na rua Bromélia, por volta de 12h40. O veículo teria perdido o freio e descido a via, passando direto e despencando no barranco, que fica entre a rua Azeléia e a avenida Brasília, uma das principais do município.

A reportagem de O TEMPO entrou em contato com a prefeitura de Santa Luzia, que informou que equipes foram enviadas ao local para atender as vítimas e apurar o ocorrido.

Com O Tempo