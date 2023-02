No período chuvoso cresce demanda por limpeza e capina de áreas verdes em Sete Lagoas

Sete Lagoas e outros diversos municípios mineiros vêm passando por um aumento da demanda para manter seus espaços públicos limpos durante o período chuvoso. Entre outubro e março, a região Centro-Sul do estado, onde se localiza Sete Lagoas, é marcada historicamente por intensas chuvas, aumento de temperatura e mais horas de luz ao longo do dia. Essas condições têm profundos impactos na fisiologia das plantas e umas das espécies mais beneficiadas são os capins, as tiriricas e as mamonas, entre outras ervas daninhas. Além disso, enquanto chove, as equipes não conseguem executar o trabalho, pois a enxurrada acaba levando o entulho, que entope os bueiros e suja ainda mais outras áreas.

A Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel), empresa responsável pelos serviços de limpeza da cidade, tem atendido às demandas de segunda à sexta-feira, em horário comercial, atuando prioritariamente em áreas de uso comum como praças, rotatórias, canteiros centrais, entre outras, além de trabalhar em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público em locais com risco iminente de acidentes.

Ao todo, cerca de 200 funcionários, divididos em equipes de 15 a 18 pessoas, realizam o serviço em todo o município. Porém, segundo o coordenador da Defesa Civil de Sete Lagoas, Sérgio Andrade, ainda teremos um bom período chuvoso pela frente. "Conforme mostram as previsões meteorológicas, enfrentaremos períodos chuvosos até meados do mês de março", comenta. Mesmo assim, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo - continua recebendo as solicitações da população no endereço de e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br, quando um protocolo de atendimento é gerado, e direcionando as equipes.



Segundo o presidente da Codesel, Fabrício Nascimento, algumas prioridades devem ser respeitadas. "É importante ressaltar que, além do atendimento aos órgãos de segurança como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Ministério Público, são priorizadas áreas que podem prejudicar a visão do trânsito, como canteiros centrais e outros locais, visando a segurança da população", explica. A população pode acompanhar diariamente os trabalhos das equipes de limpeza e capina nos stories e destaques do Instagram da Prefeitura e também nos álbuns de fotos do Facebook da Prefeitura.

