Pré-carnaval de Sete Lagoas 2023 foi sucesso e terá sequência no carnaval

O pré-carnaval de Sete Lagoas de 2023 chegou ao fim no último sábado com muita folia no Boa Vista, com o grande encontrão de blocos e bandas, mas também com frustração de pais e filhos com a forte chuva que caiu na cidade na tarde de domingo, interrompendo as apresentações do Bloco do Cercadinho. No geral, fica o legado para o pré-carnaval dos próximos anos e uma novidade: a cidade volta a ter carnaval de rua, de 17 a 21 de fevereiro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Na memória, fica a irreverência das fantasias, a alegria no rosto dos foliões, a garra dos participantes dos blocos e toda a energia das bandas que marcaram a pré-folia sete-lagoana nos finais de semana, de 14 de janeiro a 12 de fevereiro, em vários espaços públicos da cidade.

"Eu, como mulher do carnaval, estou muito feliz com esse retorno do pré-carnaval e também do carnaval. E mais feliz ainda porque há mais de 30 anos não temos mais o concurso de fantasias, que chamávamos de Banda Mole. No dia 17 vamos ter esse concurso incrível pra agregar ainda mais amor, felicidade e brilho ao nosso carnaval. Sete Lagoas tem carnaval sim", comemorou a comunicadora e integrante do "Bunitas de Tá Querida", Bárbara Dias.

O idealizador do bloco PCD Folia, voltado para pessoas com deficiência, agradeceu o apoio da Prefeitura.

"Bacana agora que a Prefeitura está participando mais. Onde tem evento, tem apoio da Prefeitura. Faço o Caldo da Lua sempre com o apoio da Prefeitura. Mas dessa vez a equipe teve que se desdobrar, com tantos eventos acontecendo em tão pouco tempo e em vários lugares. Mostrou o dinamismo e o talento da equipe. Parabéns! E tomara que no ano que vem seja ainda mais colorido, mais musical e mais cheio de pessoas, tanto daqui quanto de outras cidades", afirmou.

Com certeza será. E nem vai ser preciso esperar o ano que vem. A boa repercussão do pré-carnaval levou o Município a agir rápido. Com apresentação do Governo de Minas e da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e co-realização da Prefeitura, vem aí: o Carna Liberta 7 Folia! De 17 a 21 de fevereiro, no Parque Náutico Lagoa do Boa Vista, será uma oportunidade dos foliões reverem blocos e bandas que se apresentaram no pré-carnaval, além de novidades como DJs, espetáculos teatrais, concurso de fantasias, oficina de máscaras e o Bloco do Cercadinho, para crianças de todas as idades.

Você confere a programação completa no site da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br)

Com Prefeitura de Sete Lagoas