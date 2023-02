Carnaval 2023: folia em Sete Lagoas é destaque em jornal estadual

O anúncio e os preparativos do carnaval em Sete Lagoas viraram destaque estadual: o jornal O Tempo publicou nesta quinta-feira (16) sobre o CarnaLiberta-7Folia, evento que acontecerá no Parque Náutico da Boa Vista.

Foto: reprodução / O Tempo

Com o título "Sete Lagoas entra para o circuito dos grandes carnavais de Minas Gerais", a publicação comenta que serão aguardados nos cinco dias de festa cerca 46 mil pessoas - com apresentações para todas as idades, incluindo teatro, oficina, atividades para as crianças e música.

Para você que vai ficar na cidade - e pretende cair na folia - o SeteLagoas.com.br mostra a programação completa dos festejos de carnaval, CONFIRA AQUI.

Da redação