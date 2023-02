SAAE instala adutora de 2km e põe fim à falta de água no bairro Santa Felicidade

Por estar localizado na parte mais alta da região e por não ter uma adutora independente, o bairro Santa Felicidade sofria constantemente com a falta de água. Sofria, porque dentro de duas semanas o problema será solucionado de vez.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) - está interligando o reservatório de água diretamente ao bairro. O diretor-presidente da autarquia fez um vídeo explicando os trabalhos. "São 2 quilômetros de rede com tubulação de 150mm para levar água do reservatório do bairro Cidade de Deus diretamente para o Santa Felicidade. Se isso não acabar com o problema da falta de água no bairro, nada mais acaba", garante o Diretor-Presidente da autarquia, Robson Machado.

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, prometido por várias gestões passadas, o fim da falta de água no bairro Santa Felicidade, agora, será uma realidade. "O bairro Santa Felicidade era um bairro abastecido com a água da Cidade de Deus. Como fica na parte alta, ocorria muita falta de água. Estamos construindo uma nova rede para um abastecimento independente no bairro, resolvendo de vez esse problema", revela o prefeito Duílio de Castro, que visitou as obras na tarde desta quarta-feira, 15 de fevereiro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas