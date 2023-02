Codesel inicia trabalhos de paisagismo nas obras da Av. Marechal Castelo Branco

Chegando em sua reta final, as obras da Avenida Marechal Castelo Branco vêm ganhando cores e mais natureza em meio à dureza do asfalto. Equipes da Codesel iniciaram esta semana o plantio de árvores, arbustos e flores, em mais uma etapa para deixar a principal entrada da cidade ainda mais bonita. "Aqui há muitos anos esse espaço ficou abandonado por completo e a atual gestão vem desenvolvendo esse trabalho importantíssimo. Uma questão que às vezes nos impede de atuar é a chuva. Mas nossas equipes estão trabalhando diuturnamente a fim de finalizar o paisagismo dessa importante avenida em breve. Certamente vai ficar muito bacana. Os sete-lagoanos vão gostar muito do resultado final", acredita o presidente da Codesel, Fabrício Nascimento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A arquiteta da Secretaria Municipal de Obras, Tatiana Carneiro, detalha o paisagismo a ser realizado nas rotatórias e no canteiro central nos mais de 3 quilômetros e meio de avenida. "O paisagismo foi pensado com foco no motorista. Então o canteiro central, como é muito linear, será seccionado a cada 30 metros para uma melhor percepção de motoristas e pedestres. Nas rotatórias estamos trabalhando as formas orgânicas. Daremos manutenções nas palmeiras, retirando algumas folhas. Escolhemos plantas mais resistentes por conta do local, seco e que venta muito, além de fazer bastante calor na maior parte do ano. Nas duas rotatórias trabalharemos bastante com cores e flores, usando forrações no lugar de grama, que demandam menos manutenção, plantas de pequeno porte e arbustos", revela a arquiteta.

"Em breve estaremos entregando uma obra importante para nosso sistema viário e mudando a cara da entrada de Sete Lagoas. Mais uma grande obra que em breve será concluída pela nossa gestão. Estamos trabalhando muito e os resultados não param de acontecer", afirmou o prefeito Duílio de Castro em visita à obra na tarde desta quinta-feira, 16.

Com Prefeitura de Sete Lagoas