Passando a Limpo: saúde em Sete Lagoas e projetos regionais com Dr. Marcelo Fernandes

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira recebeu o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Dr. Marcelo Fernandes e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Marcelo Fernandes começou destacando os projetos de pequeno, médio e longo prazo na saúde municipal todos apoiados em sua equipe de excelência.

O tão aguardado retorno nas obras do Hospital Regional de Sete Lagoas (HRSL) também foi debatido. Serão de 24 a 30 meses de obras após a assinatura da ordem de serviço. Ainda não existe uma definição do medelo final de gestão do Hospital, mas é certo que não será o Município aquele que irá arcar com as despesas em sua totalidade. Possibilidades são parcerias público-privadas ou uma gestão por meio de entidade filantrópica.

Marcelo Fernandes mencionou que há planos de disponibilizar no HRSL especialidades médicas ainda não contempladas na atual rede municipal de saúde.

Hoje o Hospital Municipal da cidade possui 130 leitos, 19 deles cadastrados como leitos de CTI. No HRSL serão entregues de 230 a 240 leitos e de 40 a 50 leitos de CTI.

Sobre a volta do serviço de radioterapia para Sete Lagoas, o secretário esclareceu que é necessário projeto à parte do HRSL e que existe o interesse municipal em desenvolvê-lo junto a parcerias que se façam necessárias.

Durante o Programa também foram abordadas dificuldades históricas enfrentadas pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, além do horizonte de boas notícias que se abriu nesse importantíssimo centro de saúde setelagoano nos últimos meses.

Marcelo Fernandes pôde tratar da nova sede do SAMU Regional, projeto que irá atender 33 municípios da região, que cumpre 100% das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Além disso, o secretário abordou o foco que sua gestão deu à atenção primária, estrutura que conta com aproximadamente 60 postos de saúde na cidade.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: