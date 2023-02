CAPS II abre inscrições para seminário Estratégias de Cuidado e Promoção em Saúde Mental

As políticas públicas de saúde mental devem ser prioridade em todos os municípios do país. Em Sete Lagoas, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - mantém uma estrutura completa para atendimento desde público e ainda promove ações e eventos que fortalecem esta atuação. É o caso do Seminário “Estratégias de Cuidado e Promoção em Saúde Mental”, que será realizado no próximo dia 8 de março. As inscrições gratuitas e limitadas podem ser feitas no link http://seminariocaps.setelagoas.mg.gov.br/

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O seminário, coordenado pelo Centro de Atenção Psicossocial “Emiliano Tolentino“ – CAPS II, tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais da área da saúde e os atores envolvidos nos cuidados dos pacientes. O evento será de 8h às 16h, no auditório da Faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12632 – Indústrias).

PROGRAMAÇÃO

07h- Credenciamento

08h - Abertura

08h30- Apresentação do Caps II e da Rede de Saúde Mental em Sete Lagoas.

Palestrante: Fabrícia Cristine Freitas-Psicóloga, Administradora Pública, Monitora de Atividades Terapêuticas do CAPS II/ SL, atuação no SUS desde 1996, Pós-graduada em Neuropsicologia e especializanda em Políticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial.

09h30- Os desafios da Atenção Psicossocial na atualidade.

Palestrante: Rodrigo Chaves Nogueira –Psicólogo, Coordenador Clínico da Equipe de Saúde mentaç de Brumadinho Adultos/ Crianças e adoleacentes

10h00- Lanche

10h30 - Espaço de mediação : Juliana Motta –Enfermeira e Obstetrícia pela PUC Minas , especialista em Enfermagem , Mestre em Psicologia , e Psicanalista

12h00 as 13:30 – Almoço

13h30 - O cuidado integral do paciente com sofrimento psíquico na RAPS.

Palestrante: Keliane de Oliveira -Terapeuta Ocupacional; Mestre em Neurociências e supervisora clínica institucional no Caps AD de Nova Serrana.

14h15 - Possibilidades de tratamento dos pacientes de saúde mental.

Palestrante: Marcos Huberdan Dias Barbosa-Médico do CAPS adulto e Caps Infantil , Médico pela Universidade de Itaúna , pós graduado em Saúde Mental , Psicopatologia e Atenção Psicossocial pela unidade Pitágoras Unopar Anhanguera .

15h00- Lanche

15h20- Espaço de mediação: Keyla Kikushi- Terapeuta Ocupacional , mestrando em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós Graduação de Saúde Coletiva na Universidade de Brasília

16h00- Encerramento

Com Prefeitura de Sete Lagoas