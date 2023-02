Carnaval: como será funcionamento de bancos, INSS e Correios? Veja horários

Neste ano, em Belo Horizonte o carnaval volta com força total, com centenas de blocos desfilando pela capital mineira.

Importante relembrar que, segundo a Portaria nº 11.090/22, nenhum dia do Carnaval é considerado feriado por lei federal. Assim, os dias 20 e 21 de fevereiro são considerados pontos facultativos. A Quarta-Feira de Cinzas, em 22 de fevereiro, é considerado ponto facultativo até às 14 horas. Valendo lembrar que cada cidade tem autonomia para decretar se a segunda e terça-feira de carnaval é feriado.

Confira, a seguir, o que abre e o que fecha durante o Carnaval:

Bancos fechados

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). Já na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22 de fevereiro, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Em nota, a Febraban (associação dos bancos) orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

“Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação, os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban.

Contas com vencimento durante o feriado



As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na quarta-feira (22), conforme o horário de funcionamento. Os tributos já costumam vir com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

“Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, sugere o diretor.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

INSS retoma atendimentos na quarta



As agências do INSS estarão fechadas nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira). Na quarta (22), as unidades de atendimento voltam a funcionar a partir das 14h e atenderão os serviços que estão agendados.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135, que no sábado (18), segunda (20) e terça (21) estará disponível até às 18h com atendimento humano. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24h por dia, ao longo de todo o período.

Pela Central, é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presencial. Os serviços também estão disponíveis no site e aplicativo.

Correios parcialmente fechados



No sábado (18), o serviço de entregas ocorrerá normalmente e haverá expediente apenas nas agências que já atendem nesse dia. Na segunda (20) e terça-feira (21) não haverá atendimento nas agências. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira (22), sendo que as agências abrirão a partir das 12h.

Na segunda e terça, o atendimento da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio dos seguintes canais:

- Site dos Correios;

- Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

- Chat.

- Lotéricas podem estar abertas

As lotéricas têm autonomia para decidir se vão abrir durante o Carnaval ou não, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Quem precisar de algum serviço de lotérica deve checar se a unidade mais próxima vai abrir ou não antes de ir presencialmente até lá.

Quais outros feriados em 2023?

Feriados nacionais

• 7 de abril (sexta-feira): Sexta-Feira Santa

• 21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

• 1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

• 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

• 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

• 2 de novembro (quinta-feira): Finados

• 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

• 25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Pontos facultativos

• 8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

• 28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público

