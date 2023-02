ENCONTRADAS: jovens irmãs que estavam desaparecidas foram encontradas pela família.

Duas jovens irmãs que estavam desaparecidas, desde sábado (18) foram encontradas pela família.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Elas foram vistas pela última vez, no mercado San Pietro em um baile funk, e não tinham dado retorno para a família após várias tentativas de contato com as mesmas.

A reportagem do site SeteLagoas.com.br entrou em contato com a mãe das jovens irmãs na manhã desta segunda-feira (20) e obteve a informação que as filhas foram encontradas no domingo (19).

Da Redação