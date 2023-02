SICOOB Credisete é a nova patrocinadora máster da FECONEX

Foi anunciado o novo patrocinador master da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX): o SICOOB Credisete. A reunião que selou um "sonho antigo" da participação da cooperativa no projeto aconteceu em sua sede, na Praça Barão do Rio Branco, região central.

Foto: Marcelo Paiva / FECONEX / Divulgação

A satisfação em participar da feira é recíproca: “É com muita alegria que o SICOOB será o patrocinador máster da Feconex 2023. Iremos fomentar a economia local em uma parceria que tem tudo para crescer e desenvolver os negócios dos nossos associados e da comunidade em geral”, comenta a gerente de negócios do SICOOB, Adriana Teixeira.

Já pelo Grupo Uai, Arísio França admitiu que era um “sonho antigo” contar com o SICOOB na feira porque “faz parte da história do Grupo Uai”. Ele diz ainda que um dos desafios para este ano “é trabalhar no aprimoramento do evento para termos mais condições de proporcionar a todos a possibilidade de que bons negócios sejam realizados”.

A Feira

Realizada pela primeira vez em 2022, a FECONEX é uma realização do Grupo UAI com a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) a fim de mostrar os produtos e serviços realizados na cidade para o grande público, além de fomento a novos negócios e parcerias.

Tal como no ano passado, a feira será realizada no estacionamento da Arena do Jacaré - neste ano, entre os dias 16 a 19 de agosto.

Da redação com FECONEX