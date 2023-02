Sete Lagoas ganha câmera que registra condições do tempo ao vivo, online e de acesso gratuito

Situada a aproximadamente 70 km de Belo Horizonte, Sete Lagoas possui muitas belezas naturais e atividades voltadas para o ecoturismo. Grutas, lagoas, serras, cachoeiras, lindas paisagens naturais, museus e igrejas são alguns dos atrativos da cidade. Além disso, também possui formações geológicas únicas no mundo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Com o objetivo de trazer inovação e benefícios para moradores, turistas e visitantes, a startup climaaovivo.com.br e o Tulip Inn Sete Lagoas oficializaram uma parceria que mantém uma câmera que registra as condições do tempo ao vivo em Sete Lagoas.

Acesse a câmera ao vivo em Sete Lagoas:

https://www.climaaovivo.com.br/cidades/mg/sete-lagoas

A climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui mais de 240 câmeras em 180 cidades de 25 estados do Brasil. Há sete anos no mercado, é a única plataforma com câmeras especificamente posicionadas para transmitir as condições do tempo ao vivo em cada cidade, com acesso totalmente gratuito para toda a população.

“As condições do tempo afetam a vida de todos nós, e são extremamente importantes em nossas experiências e tomadas de decisão. Sete Lagoas possui agora uma nova tecnologia que transmite o tempo ao vivo para todo o mundo, com acesso gratuito a toda a população e a todos os turistas que visitam a cidade”, diz o CEO da Clima ao Vivo, Denilson Rocha.

Com 168 apartamentos, o Tulip Inn Sete Lagoas está estrategicamente localizado em meio ao polo industrial de Sete Lagoas, próximo a shoppings e pontos turísticos como a Gruta Rei do Mato, Lagoa Paulino, Parque Cascata e Serra de Santa Helena.

Com essa união, a câmera em Sete Lagoas viabiliza uma vista privilegiada da região. Além dessa e da capital Belo Horizonte, outras cidades do estado também possuem câmeras ao vivo: Arcos, Carmo da Mata, Divinópolis, Governador Valares, Guaxupé, Itabira, Itajubá, Itamonte, Itapecerica, Lagoa da Prata, Oliveira, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piumhi, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Rio Paranaíba, Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula, Simonésia, Tiradentes; inclusive a Clima ao Vivo está em constante ativação por todo o Brasil.

Condições de tempo

As condições do tempo afetam diretamente a rotina de milhões de brasileiros todos os dias, por isso uma plataforma com informações sobre o tempo ao vivo é muito útil para toda a população, desde pequenas cidades a grandes metrópoles.

Sete Lagoas tem um clima tropical: no verão é registrado mais chuva se comparado ao inverno. Julho é o mês mais seco com uma média de 7 mm de chuva, enquanto dezembro é o mais chuvoso com uma média de 285 mm de precipitação. A pluviosidade média anual é de 1.279 mm e a temperatura média é de 21,5 °C.

(Dados: Climate)