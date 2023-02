Hospital Nossa Senhora das Graças estabelece cronograma de capacitação das equipes oncológicas de atenção primária

No dia 17 de fevereiro de 2023 a equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e da Comissão Municipal de Oncologia (CMO) se reuniram na sala de reuniões da Diretoria do HNSG para atualização e validação do Fluxo de Admissão do paciente oncológico na UNACON HNSG.

Foto: Comunicação HNSG

O serviço UNACON HNSG é habilitado nas seguintes especialidades:

Oncologia clínica;

Cirurgia geral adulto/Aparelho digestivo;

Mastologia;

Ginecologia;

Pele/Plástica;

Partes Moles; exceto acometimento ósseo/cartilagem

Coloproctologia;

Urologia adulto;

Quimioterapia adulto (para as especialidades citadas acima).

Foram discutidos critérios médicos de cada especialidade com o objetivo de facilitar o acesso dos pacientes ao serviço. Dr. Alexandre, Responsável Técnico pelo serviço de oncologia cirúrgica ressalta a importância de retornar com as capacitações às equipes de atenção primária, e para isso foi acordada a elaboração de um cronograma de capacitações.

O Fluxo de Admissão dos pacientes oncológicos após a validação será enviado para a Superintendência Regional de Saúde para solicitação de pauta em reunião da CIB SUS para apreciação e validação dos gestores que compõem a região de Saúde.

O Hospital Nossa Senhora das Graças mantém seu compromisso com a sociedade, por meio de equipes capacitadas e prestação de serviços de qualidade.

Da Redação com HNSG.