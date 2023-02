Tragedia em Sete Lagoas: Carreta desgovernada mata dois funcionários da Codesel

Uma tragédia ocorreu nesta quinta-feira (23/02) em Sete Lagoas, quando uma carreta desgovernada atropelou funcionários da Codesel na Av. Marechal Castelo Branco, sentido Centro da cidade, após ter um pneu estourado.

Foto: Reprodução

Descendo em alta velocidade, a carreta perdeu o freio e atingiu os funcionários da Codesel que estavam almoçando em cima do passeio, debaixo de uma árvore, enquanto cuidavam da limpeza do local. As servidoras Stael e Silmara morreram instantaneamente, e uma pessoa ferida se encontra estável no hospital Municipal.

A carreta envolvida no acidente estava com pneus carecas e seus documentos estavam atrasados desde 2020.

A ocorrência ainda está em andamento, e a matéria será atualizada conforme novas informações forem divulgadas.

Da redação com Plantão regional 24 horas.