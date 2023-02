CCZ oferece atendimentos veterinários gratuitos para cães e gatos nos bairros Bela Vista, Jardim Primavera e Luxemburgo

Além disso, serão ministradas palestras sobre responsabilidade na criação de animais de estimação e bem-estar animal, oferecidos exames de leishmaniose e esporotricose, e aplicadas vacinas antirrábicas.

Foto: Divulgação

De acordo com especialistas do Fórum PRODEVIDA realizado em 2022, a falta de recursos para atendimento veterinário é uma das principais razões pelas quais tutores abandonam seus cães e gatos. Enquanto os animais estão saudáveis, é ótimo, mas quando ficam doentes, muitas famílias, especialmente as de baixa renda, não conseguem arcar com os custos dos cuidados necessários.

Para enfrentar essa questão, a Prefeitura de Sete Lagoas, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, promove mais uma série de atendimentos veterinários gratuitos no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, das 8h às 13h, na Escola Municipal Alípio Maciel, localizada na Rua Ângelo Ribeiro Miranda, 12, no bairro Luxemburgo. Esta é a segunda vez que o projeto é realizado, após uma edição no mês passado no bairro Cidade de Deus.

Além de consultas veterinárias, haverá palestras sobre guarda responsável e bem-estar animal, exames de leishmaniose e esporotricose e vacinas antirrábicas. Para receber atendimento, os moradores dos bairros Luxemburgo, Bela Vista ou Jardim Primavera devem apresentar comprovante de endereço e comprovante de renda inferior a dois salários mínimos. É recomendado chegar cedo, pois as senhas serão distribuídas às 8h.

"Temos uma programação para o ano todo, em vários bairros. Será uma excelente oportunidade para conversarmos com os tutores sobre guarda responsável, bem-estar animal e legislação vigente", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Sete Lagoas com o curso de Medicina Veterinária do Unifemm e a Associação de Protetores de Animais - Aspa 7.

Da redação com Ascom Prefeitura.