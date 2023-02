Não acabou! Carnaval de BH terá mais de 10 blocos neste sábado

Para os inimigos do fim, o Carnaval de Belo Horizonte 2023 ainda não acabou. O fim de semana pós-feriado na capital está recheado de bloquinhos de rua para os foliões mais animados. De acordo com levantamento da Prefeitura, neste sábado (25), serão mais de 10 desfiles.

Foto: Reprodução/Internet

Entre os cortejos, destaque para o bloco Ziriggydum Stardust, que vai sair às 9h30 da praça Zamenhof, no bairro Floresta. Já o Unidus do Golo tem concentração na rua Formosa, 333, às 12h, e leva seu cortejo pelas ruas do Santa Tereza.

Para quem vai trabalhar pela manhã, a tarde também vai ser de farra. Às 14h, tem o bloco Feios Também Amam na rua Aarão Reis, 481, Centro. Há ainda o Inimigos do Fim – O Bloco do Buritis que promete agitar o bairro da região Oeste, com concentração na rua Marco Aurélio de Miranda, 402, às 15h30.

De acordo com calendário da PBH, ao todo, serão 479 blocos cadastrados e 539 desfiles durante o período oficial da festa, que ocorre entre os dias 4 e 26 de fevereiro.

Confira os blocos que vão acontecer neste sábado (25):

BLOCO SOL NA MÃO DA CASA FUNDAMENTAL

RUA CASTELO DE LISBOA, 330, Castelo

25/02/2023 - 08:00

BAILE DO PRAZER

RUA SAO SILVESTRE, 25, Sagrada Família

25/02/2023 - 09:00

ZIRIGGYDUM STARDUST

RUA DAVID CAMPISTA, 42, Floresta

25/02/2023 - 10:00



BLOCO MENINADA DO CLIC

RUA TUPACIGUARA, 78, São Pedro

25/02/2023 - 10:00



UNIDUS DO GOLO

RUA FORMOSA, 333, Santa Tereza

25/02/2023 - 12:00

BLOCO RASTA

RUA SANTO ELIAS, 211, Vila Aeroporto

25/02/2023 - 12:00

BLOCO TRANSBORDA

RUA MONTE VERDE, 63, São Salvador

25/02/2023 - 12:00

BLOCO ENCANTADO

RUA DONA MARIA IGNEZ, 204, Floresta

25/02/2023 - 13:00

BLOCO DO VAUDISNEY

RUA AUREO DRUMMOND, 296, Casa Branca

25/02/2023 - 14:00

FICA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CARNAVAL

RUA ORMINDA DE VASCONCELOS, 479, Glória

25/02/2023 - 15:00

CARNAFOLIA

AVENIDA CLARA NUNES, 92, Renascença

25/02/2023 - 15:00

INIMIGOS DO FIM - O BLOCO DO BURITIS

RUA MARCO AURELIO DE MIRANDA, 402, Buritis

25/02/2023 - 15:30

Com Hoje em Dia