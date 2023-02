Procura por estandes na Feconex 2023 antecipa sucesso da feira de negócios em Sete Lagoas

Quando terminou, a 1ª edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) deixou um "gostinho de quero mais" nos participantes e expositores. Tal expectativa positiva foi fruto do ambiente propício criado que alcançou alguns de seus principais objetivos, como promover o clima favorável a novos negócios e conexões entre visitantes e expositores.

Foto: Ascom Feconex

A geração e, mais do que isso, a efetivação de bons negócios fazem com que a segunda edição da Feconex marcada para agosto tenha, já em março, grande procura por estandes. Os organizadores querem para 2023 promover o aprimoramento da estrutura e ambiente, para que, além de bons negócios, a feira marque de vez sua importância no fomento da economia regional.

Novamente a Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo UAI estão à frente do desafio. "Diante do que foi a feira no ano passado, que superou todas as nossas expectativas, a responsabilidade agora é maior. E estamos trabalhando muito, desde o término da última edição, para que a Feconex 2023 seja ainda mais atrativa para os expositores e visitantes", afirma o presidente do Grupo UAI, Gabriel Ferrari.

Se depender do novo patrocinador máster, Sicoob Credisete, o evento já é um sucesso. A instituição está empolgada com a participação efetiva porque a feira, assim como o cooperativismo, promove união entre participantes. E para valorizar quem acreditou na primeira Feconex, expositores do último ano têm prioridade para garantir o espaço na edição de 2023.

O grupo Líder Piscinas é um dos mais de 60% dos expositores que marcaram presença no ano passado e que já garantiram seu estande para este ano. A empresária Aline Saldanha não perdeu a oportunidade: "A Feconex superou minhas expectativas na primeira edição. Apesar de alguns contratempos normais, a organização estava sempre presente e comprometida para a solução", observa.

Para Aline, um dos motivos para fechar o novo contrato é a atmosfera criada dentro do espaço. "O que mais me motiva são as conexões feitas na feira com os visitantes e, principalmente, com os outros expositores". A empresária não esconde que é entusiasta de "movimentos que geram relacionamentos, negócios e visibilidade para o nosso comércio local", comemora.

Fique ligado nas redes sociais da Feconex para mais informações (feconex.com.br e @feconex.br). O evento acontece entre os dias 16 e 19 (quarta a sábado) de agosto, mais uma vez no estacionamento da Arena do Jacaré.

Da Redação com Feconex