A FCV lança curso de Marketing Digital e Data Science e mais 2 novos cursos, confira!

A Faculdade Ciências da Vida acompanha de perto as transformações do mercado de trabalho, e está atenta à necessidade de formação prática e acadêmica em torno das novas ocupações que surgem no mercado.

Dessa forma, em 2023.1, a faculdade oferta três novos cursos, sendo eles, Marketing e Data Science, Biomedicina e Fisioterapia.

Arte: Faculdade Ciências da Vida/Divulgação

O mercado de trabalho precisa de formações mais rápidas, e as pessoas necessitam de cursos que as insiram mais rapidamente no mercado de trabalho, dessa forma, a FCV implantou um novo modelo educacional que forma profissionais através de projetos reais demandados por empresas parceiras em todo o Brasil.

A grade curricular dos cursos não é por disciplina como no modelo tradicional de ensino e sim projetos.

Todos os meses os alunos desenvolvem um projeto que se transforma em um portfólio profissional, o que garante maior absorção no mercado pelas habilidades desenvolvidas que vão diretamente ao encontro das demandas do novo mercado de trabalho. Tudo isso, desde o primeiro período do curso, sendo a única instituição de ensino de Sete Lagoas que trabalha com essa metodologia de ensino.

Motivos consideráveis para escolher estudar na FCV:

Os alunos desenvolvem projetos reais que se transformam em portfólio profissional desde o primeiro mês de curso.

Oportunidade de atuar nas maiores empresas da cidade e região

Qualidade de ensino NOTA MÁXIMA pelo MEC

85% dos alunos são empregados em sua área de atuação antes de se formarem

Mensalidades mais acessíveis do mercado

Desenvolvimento de Softs Skills e Hard Skills dos alunos

Muito mais Network

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 de março de 2023. Os interessados podem ingressar das seguintes formas, são elas: redação online e nota do ENEM, análise curricular e transferência de curso.

A faculdade disponibilizará bolsas de até 40% para os candidatos aprovados com notas acima de 60% na prova de redação online. Os interessados que optarem por ingressar usando a nota do ENEM, devem ter participado entre os anos de 2010 a 2021 e ter obtido pelo menos 450 pontos em cada uma das provas objetivas e nota mínima de 500 pontos na redação.

A Prova On-line ficará disponível 24h por dia até o dia 24/03/2023, o candidato pode escolher o melhor horário para a realização da prova, obtendo o resultado em 24h. Sendo aprovado, o candidato dará prosseguimento à matrícula digital.

As vagas com as bolsas são limitadas, e o critério para consegui-las é por ordem de “chegada”. Matriculou, garante a bolsa até o final do curso.

Essa é sem dúvidas uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar o tão desejado curso superior e aumentar sua empregabilidade.

Os candidatos interessados poderão se inscrever gratuitamente através do seguinte endereço eletrônico: clique aqui