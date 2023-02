Previsão do tempo: calor predomina no fim de semana setelagoano

A presença de algumas nuvens no céu pode até enganar, mas ao longo do dia quem estiver em Sete Lagoas vai perceber que o tempo será quente no fim de semana.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No sábado (25) a temperatura mínima foi de 19ºC e o dia amanheceu levemente nublado. A temperatura evolui ao longo do dia até chegar aos 33ºC por voltas das 15h. Não há previsão de chuva.

No domingo também pode ocorrer presença de nuvens sobre Sete Lagoas, mas não se espera precipitação. A mínima será novamente de 19ºC e a máxima um pouco maior do que no sábado, 34ºC.

Da Redação com Climatempo.