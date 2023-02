Hospital Nossa Senhora das Graças busca melhorias e conta com apoio de empresas da região

No dia 10/02 aconteceu mais uma proveitosa reunião em prol dos projetos de melhoria do HNSG. O encontro, que contou com a presença de Airton Machado (Recapagem e Pneus Santa Helena) e parte de sua equipe contábil e de comunicação, Frederico Menezes, da Construtora FALL, e do Presidente do Conselho de Administração do HNSG, Rômulo Caetano e parte de sua equipe de captação e contabilidade.

Nas fotos: Airton Machado da Recapagem e Pneus Santa Helena, junto com sua equipe: Rafael Costa, da Comunicação, e Jaqueline Silva, da Contabilidade. Frederico Menezes, da Construtora FALL. Presidente do Conselho de Administração do HNSG, Rômulo Caetano, junto a sua equipe: Túlio Carvalho, da Contabilidade, Adriana Sales, da Gestão de Projetos e Alexsandra Brandão, da Captação de Recursos. Créditos: HNSG.

Durante a reunião foram apresentados números, orçamentos e prazos acerca da obra do 8° andar, obra da pediatria e recursos para a compra de um carro o qual será realizado uma ação entre amigos e o valor arrecadado será revertido para benfeitorias no Hospital.

Todos os envolvidos continuam em busca de novos parceiros para a execução dos projetos, que se iniciarão no mês de março. Por se tratar de uma Instituição Filantrópica, o Hospital Nossa Senhora das Graças conta com a sua ajuda para continuar salvando vidas. Abrace essa causa!

Quer abraçar esta causa também? Entre em contato com o HNSG: 31 2107-6004 ou 31 2107-6042.

Da Redação com Ascom HNSG